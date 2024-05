W Łymaniu nietrudno oszaleć. Ludzie trzeci rok wegetują pod ziemią

Miejscowi dobrze znają "Grygorycza". Kiedy wraca na kilka dni do Łymanu, przychodzą do niego niby zagaić rozmowę. Pytają: "Jak się trzymacie tam, na froncie?". On odpowiada: "Jest ciężko, ale stabilnie". A na koniec delikatnie pyta: "Zostały nam konserwy, może się przydadzą?". Błysk w oczach. "Grygorycz" wie, że niektórzy nie mają, co włożyć do garnków.