"Dla Rosjan Ukraina gorsza od ISIS"

Moim zdaniem wystarczy, że media piszą o tym, co się stało. Ot, na Rosję napali terroryści. Zabili ludzi. To wystarczy, by uruchomić współczucie. To ludzkie. Mniejsza o to, że wielu z tych osób wspierała ludobójczą wojnę w Ukrainie. I nie przeszkadzało im to, że Putin jest ściągany listem gończym, że porywanie są ukraińskie dzieci, że wojska rosyjskie mordują i gwałcą cywilów w Ukrainie, że sieją terror.