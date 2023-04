Teraz to są nasze dzieci

Co do jednej rzeczy wychowawczyni jednak nie kłamie – ojciec faktycznie nie ma ani dokumentów, ani pieniędzy. Matwij to wie, bo kilka razy ojciec zadzwonił na komórkę, którą zdążył mu przekazać przed pożegnaniem. Opowiedział, że wypuścili go z obozu, że szedł piechotą 30 kilometrów do Doniecka. Szukał ich, ale byli już w Rosji. Teraz szuka sposobu, żeby dostać się do Moskwy.