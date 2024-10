Vinyl Corner by Wojtek Mazolewski w PRM Concept Store

Vinyl Corner w PRM to kilkadziesiąt dostępnych na co dzień winyli z całego świata. Pełna kolekcja liczy ponad 300 albumów, które są zbiorem wieloletnich podróży muzyka po świecie, zwłaszcza do Tokio i Los Angeles oraz autorskiego wyboru muzycznych klasyków. Wśród albumów można znaleźć prawdziwe białe kruki, których dostępność jest bardzo ograniczona lub już legendarne, historyczne albumy. Starannie wyselekcjonowana kolekcja płyt, w tym dodatkowo sygnowane naklejką "Wojtek Mazolewski Prime Choice", to nie tylko wyjątkowa uczta dla winylowych pasjonatów, ale też dowód na to, jak można łączyć nie do końca oczywiste światy.