Uznali go za zmarłego i przewieźli do kostnicy. Obudził się kilka godzin później

​Do fatalnej pomyłki doszło w hiszpańskim więzieniu. Kilka godzin po uznaniu jednego z osadzonych za martwego, ten odzyskał nagle przytomność.



Podczas porannego liczenia osadzonych, w zakładzie karnym w Asturii, ok. 470 km na północ od Madrytu, nieprzytomnego mężczyznę znaleziono w jego celi.

Kilku lekarzy, w tym specjalista w dziedzinie medycyny sądowej, orzekło, że więzień nie żyje. Sędzia wydał zgodę na usunięcie ciała z celi i przewiezienie go do kostnicy, gdzie miała zostać przeprowadzona autopsja.