USA wydadzą zgodę? "Boją się drażnić Putina"

Mocne słowa Zełenskiego

Prezydent Ukrainy zwrócił się również z prośbą do strategicznych partnerów, w szczególności USA, o dostarczenie Ukrainie środków obronnych. - Jeśli dzisiaj nie ma zaproszenia do NATO, to poprosimy o konkrety. Jeśli Ameryka boi się drażnić Putina, a właśnie dlatego nas nie zapraszają do NATO, to prosimy naszych partnerów strategicznych, USA – by dali nam maksymalnie wszystko to, co może nas obronić. Prosimy o Patrioty, prosimy o wystarczającą liczbę F-16, prosimy o możliwość stosowania uzbrojenia, żebyśmy się mogli obronić. Jeśli NATO nie jest jeszcze gotowe nas przyjąć do swojego sojuszu i nas bronić, to prosimy, by dali nam wszystko to, co pozwoli nam bronić się samym – powiedział Zełenski.