USA. Prawnik prezydenta Donalda Trumpa nagrał się na pocztę głosową dziennikarza

Wpadka w USA. Rudy Giuliani, prawnik 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, dwukrotnie nagrał się na pocztę głosową jednego z dziennikarzy NBC. Na nagraniu słychać jak mecenas Trumpa mówi o "potrzebie dużych pieniędzy", a także o rodzinie Bidenów - przeciwnikach politycznych prezydenta USA.

"Muszę cię jutro wziąć do Bahrajnu, musisz zadzwonić" - mówi Giuliani w rozmowie z niezidentyfikowanym współpracownikiem - wynika z nagranej rozmowy z 16 października, opublikowanej przez stację NBC.

We wcześniejszym nagraniu Giuliani krytykuje byłego wiceprezydenta Joe Bidena oraz jego syna Huntera. Według byłego burmistrza Nowego Jorku, Demokrata miał próbować pomóc swojemu synowi, wywierając naciski na ukraiński rząd, aby zwolnił prokuratora generalnego w tym kraju. Hunter Biden w tamtym czasie zasiadał w zarządzie ukraińskiej spółki gazowej.

"On (Joe Biden - przyp. red.) próbował zrobić to samo w Chinach. A potem w Kazachstanie i Rosji" - mówi Giuliani w opublikowanym nagraniu. "Biden handluje od kiedy jest na świeczniku, od kiedy został senatorem. A potem kiedy nagle zostaje wiceprezydentem jego syn decyduje się na prace za granicą, powołując się na ojca. Większość ludzi go nie zatrudniło, bo Hunter ma podobno problemy z narkotykami" - dodał prawnik.