Uczelnia bez barier

Bardziej świadomi

Trudno udzielać pomocy innym, gdy nie wiemy, w jakim zakresie jest ona niezbędna i odpowiednia. Nawet nauczyciele akademiccy z dużym stażem pracy mogą nie rozumieć, że pewne trudności studenta wynikają z jego niepełnosprawności. Zwłaszcza gdy nie jest ona widoczna. Dlatego ważne jest, by pracownicy sukcesywnie poszerzali swoją wiedzę. To zwykle proces rozłożony na lata. UMCS przeszkolił do tej pory prawie wszystkich dziekanów i kilkuset innych pracowników.