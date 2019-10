WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Tygodniki o farmach trolli na usługach polityków i burzliwych dyskusjach u prezesa PiS Kluczowi politycy Zjednoczonej Prawicy zdradzają niektóre "smaczki" z "tajnych narad" w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej. Piszą o tym tygodniki. Jedna z gazet przeprowadziła śledztwo w jednej z tzw. farm trolli. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Okładka tygodnika "Wprost" (Wprost) "Newsweek" pisze o fałszywych kontach na Twitterze i Facebooku. "Prowadzą kampanie wyborcze politykom, lobbują na rzecz firm zbrojeniowych. Docierają do milionów odbiorców. Współfinansuje ten biznes państwowy fundusz. Tropy z farmy trolli prowadzą do podejrzanego o korupcję Bartłomieja Misiewicza" – pisze tygodnik, którego dziennikarka przeprowadziła śledztwo, zatrudniając się w "farmie trolli". - Przez pół roku byłam trollem. Obsługiwałam państwowe spółki i siałam dezinformację – ujawnia Katarzyna Pruszkiewicz. Burzliwe dyskusje na Nowogrodzkiej Ojciec Tadeusz Rydzyk w pierwszym wywiadzie po wyborach parlamentarnych mówi o prześladowaniach księży, ofensywie zła i konieczności obrony przed zgubnymi ideologiami. - To idą międzynarodowe siły, diabelskie. Robią wszystko, żeby zniszczyć rodzinę, zniszczyć człowieka, wiarę, Kościół. To jest ta nowa lewica, jak to niektórzy nazywają. W tym ideologia gender, bardzo niebezpieczna - ostrzega w tygodniku "Sieci" dyrektor Radia Maryja. W wywiadzie udzielonym Michałowi Karnowskiemu ojciec doktor Tadeusz Rydzyk mówi m.in. o początkach Radia Maryja i hojności wiernych. Odnosi się również do dotacji z rządu. Stwierdza, że nie ma nic do ukrycia i jasno wszystko komunikuje. Tak dzieje się np. przy przypadku powstającego Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Rząd wsparł projekt 117 milionami złotych. Ojciec Rydzyk ubolewa, że inne media nie dostrzegają, że wiele innych podmiotów dostaje wyższe wsparcie. Redemptorysta przyznaje otwarcie, komu powierzył swój głos w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu. To przemyślana decyzja. - Głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość. A na kogo miałem głosować? Lecz nie na całą partię PiS, ale na ludzi, których jestem pewny, których znam, którzy byli na listach tej akurat partii. Tam też są różni ludzie, ale program ugrupowania jest najbliższy cywilizacji chrześcijańskiej. Duchowny ciepło wypowiedział się również o obecnym prezydencie. Będę głosował na prezydenta Andrzeja Dudę, nie mam już wątpliwości. W pewnym momencie byłem nawet trochę zaniepokojony… Ale powiedziałem mu to, jak miałem szczęście rozmawiać z panem prezydentem raz czy drugi. Uważam, że ten człowiek bardzo ciężko pracuje dla Polski każdego dnia - mówi o. Rydzyk. Jarosław Gowin w rozmowie z Jackiem Karnowskim komentuje sukces Porozumienia, które wprowadziło do nowego sejmu 18 posłów i 2 senatorów. Zauważa, że teraz ważne jest, aby rządzący stawiali przede wszystkim na solidarną współpracę, a nie na podkreślanie wewnętrznych różnic. Wicepremier dodaje, że odbyły się burzliwe negocjacje z PiS, w których pojawiły się spory. - Nie dotyczyły jednak personaliów, ta sprawa zajęła prezesowi Kaczyńskiemu, premierowi Morawieckiemu i mnie nie więcej niż dziesięć minut. Dużo więcej debatowano nad sprawami programowym – przyznaje polityk.

Zdaniem Jarosława Gowina problemem może być zniechęcenie do siebie szeroko rozumianej klasy średniej. Wicepremier przyznaje, że oprócz zapowiedzi nowej wysokości płacy minimalnej, niektóre gospodarcze postulaty PiS,mogły zaniepokoić przedsiębiorców. PiS weźmie Senat? Tygodnik "Wprost" pisze o najbardziej wpływowych ludziach w Polsce. Na okładce pisma widzimy m.in. Jarosława Kaczyńskiego i Małgorzatę Kidawę-Błońską. "Do Rzeczy" z kolei pisze o Kościele. Z politycznych materiałów uwagę zwraca wywiad, jakiego udzielił europoseł PiS Adam Bielan. Polityk przekonuje, że PiS ostatecznie będzie miało większość w Senacie. "Logika tożsamościowego podziału polskiego społeczeństwa sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja skazane są na współdziałanie. W obu formacjach nie widać jednak za grosz świadomości tego faktu. Przeciwnie: dominuje wzajemna wrogość, i to szybko narastająca" - zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Polska na prawo". – PiS zdezerterował z cywilizacyjnego frontu - mówi tygodnikowi Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące