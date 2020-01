TVP wyemitowała pierwszy odcinek programu "Kasta". "Nie powstał po to, by atakować"

Na antenie TVP ruszył program "Kasta", o którym było głośno, zanim jeszcze został wyemitowany. W pierwszym odcinku przedstawiono historię wielodzietnej rodziny z Olsztyna, która została wyeksmitowana z własnego mieszkania.

W poniedziałek wyemitowano pierwszy odcinek. Program poprowadził reporter TVP Info Miłosz Kłeczek , który na początku zaznaczył, że "Kasta" to "program o tym jak ludzie, którzy powinni stać na straży prawa, a sami nazwali się nadzwyczajną kastą, w zwyczajny sposób i majestacie prawa zniszczyli życie zwykłym ludziom".

- O programie powiedziano już wiele, zanim się jeszcze pojawił się na antenie. Najgłośniej krytykowało środowisko sędziowskie. Uspokajamy: ten program nie powstał po to, by atakować, tylko by pomoc naprawiać wspólną rzeczywistość, gdzie za dużo jest krzywdy i poczucia niesprawiedliwości - dodał dziennikarz.