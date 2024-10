Lichtman przekonuje, że taką skuteczność zapewnia mu stosowanie stworzonej przez siebie metody "13 kluczy do Białego Domu". To 13 kryteriów, przez pryzmat których ekspert ocenia siłę partii rządzącej.

- Są to: mandat wyborczy oparty na wynikach w Izbie Reprezentantów, kwestia prezydentury, porażka w polityce zagranicznej związana z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz brak charyzmy, ponieważ Harris nie jest Franklinem Delano Rooseveltem. Brakuje dwóch kluczy do przewidzenia porażki - wymienia profesor.

Do metody prof. Lichtmana sceptycznie podchodzą eksperci. - Myślę, że to przykład pewnego rodzaju kryzysu replikacji i pewnego rodzaju śmieciowej nauki - stwierdził na łamach "New York Post" ekspert od danych wyborczych Nate Silver.