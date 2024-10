Wałęsa o kandydacie na prezydenta USA. "Zarozumiały typ"

Zdaniem Wałęsy, Trump "jest starej daty i myśli po staremu". - Ameryka jest dla niego najmądrzejsza i wszyscy muszą się do niej dostosować, to zarozumiały typ. Myślałem, że poproszą mnie, żebym trochę porozmawiał z naszymi rodakami w USA i planowałem nawet wyjazd, ale to nie doszło do skutku - dodał, podkreślając, że "wygrana Donalda Trumpa to nieszczęście dla Stanów Zjednoczonych i świata".