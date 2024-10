Wybory w USA. Ekspert: są cztery scenariusze. Tylko jeden dobry dla nas

- Zdecydowana wygrana Demokratki Kamali Harris, niebudząca wątpliwości opinii publicznej, to najmniejsze ryzyko chaosu wewnętrznego w USA. To byłby także sygnał, że polityka budowania sojuszów, których celem jest ograniczenie wpływów i ekspansji zarówno Rosji, jak i Chin, będzie kontynuowana - przewiduje w rozmowie z PAP politolog z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW. Jednocześnie zastrzega on, że sądząc po najnowszych sondażach, taki scenariusz wydaje się obecnie mało prawdopodobny.