Elon Musk szalał na scenie obok Trumpa

Szaleństwa Muska na scenie

Elon Musk wpadł na scenę i podskakiwał, zaciskając pięści w powietrzu. Szalał wręcz po scenie. - Ameryka jest ojczyzną odważnych. Prawdziwym sprawdzianem charakteru człowieka jest to, jak zachowuje się w obliczu zagrożenia - mówił do zgromadzonych, nawiązując do zamachu na Donalda Trumpa.