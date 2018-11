Tragiczny wypadek w kopalni. Zginął górnik

35-letni mężczyzna zginął w kopalni Rudna w Polkowicach, należącej do KGHM. Górnik został potrącony przez maszynę. Prezes holdingu Marcin Chludziński wprowadził trzydniowa żałobę.

