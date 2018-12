Tragedia w Będzelinie: Pijany kierowca potrącił córkę i jej koleżankę. Jest wyrok sądu

Andrzej Ch., sprawca tragicznego wypadku w Będzelinie w woj. łódzkim, usłyszał wyrok. Sąd skazał go na 9 lat więzienia. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze.

Świadkowie tego zdarzenia opowiadali, że gdy ludzie rzucili się na pomoc dziewczynkom, Andrzej Ch. wysiadł z auta i przewrócił się na drogę. Potem na czworakach rzucił się do ucieczki. Policjanci zatrzymali go kilkanaście minut później, w jego domu.

Proces w tej głośnej sprawie rozpoczął się i zakończył w środę. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Zaproponował, by skazano go na 9 lat więzienia. Sąd przychylił się do tej prośby. 44-latek będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 7 latach. Wobec mężczyzny orzeczono też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.