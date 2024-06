To będzie upalne lato. "Urlop nie zwalnia od myślenia, pilnujmy ostrzeżeń"

Dzieci odliczają dni do końca szkoły, dorośli do upragnionego urlopu. Jak co roku większość ma nadzieję na ciepłe, słoneczne lato. Teraz wszystko jest już jasne. W wakacje możemy spodziewać się rollercoastera - od upałów do ulew. - Zamiast przeglądać media społecznościowe, przeglądajmy prognozę pogody - radzi w rozmowie z WP Grzegorz Walijewski z IMGW.