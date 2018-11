Tajemnice domu Lewandowskich. O tym piszą tygodniki

Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, kariera Romana Giertych oraz tajemnice domu Anny i Roberta Lewandowskiego – o tym przeczytamy w poniedziałkowych wydaniach tygodników.

Czołówkowy materiał "Wprost" to "Sekrety domu Lewandowskich". - Mówi się, że piłka nożna to czysta fizyka, kopnięcie piłki w kierunku bramki przeciwnika i tyle. Ale wszystko to, co dzieje się wokół piłki - ta presja, smutek po porażce, radość po zwycięstwie – o tym się nie mówi. A musisz z tym wszystkim radzić sobie sam – mówi we "Wprost" Robert Lewandowski. Piłkarz znalazł się na liście najbardziej wpływowych Polaków, która ukaże się w poniedziałkowym wydaniu tygodnika.

W najnowszym numerze "Sieci" dziennikarze opisują historie ludzi, którzy stracili oszczędności swojego życia w instytucjach finansowych Leszka Czarneckiego. – Przecież nie zostaliśmy oszukani przez żaden parabank, tylko przez bank! – mówią poszkodowani.

W poniedziałkowym wydaniu znalazł się także wywiad z Moniką Jaruzelską. - Oto wybuchły kontrowersje wokół wzoru nowych paszportów i dla lewicy skandalem jest wydrukowanie tam formuły "Bóg Honor Ojczyzna". A mnie, choć sama jestem niewierząca, to zupełnie nie razi, dla mnie to hasło historyczne. Czy mamy się wyrzec dziedzictwa przodków, np. "Bogurodzicy"? Wracając do paszportu, to dla mnie znacznie ważniejsze, żeby coraz więcej rodzin było stać z tych paszportów skorzystać, żeby mogły wyjechać na wakacje nad Morze Czerwone – podkreśla Jaruzelska.

Na okładce "DoRzeczy" znalazł się Roman Giertych. "Straszy pozwami dziennikarzy. W poniedziałkowym 'Do Rzeczy' piszemy, jak to naprawdę jest z medialnie przez niego nagłaśnianymi 'sukcesami' mecenasa. Przypominamy też o wydarzeniach z przeszłości, o których, jak się może wydawać, on sam wolałby już nie pamiętać" – pisze na Twitterze autor artykułu Wojciech Wybranowski.

"Newsweek" zapowiada powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. Szef Rady Europejskiej stawia jednak warunek: opozycja musi wygrać wybory parlamentarne.

