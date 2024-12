Wybuch w SPA. Eksplozja i ewakuacja w ścisłym centrum Krakowa

Przed godziną 14 krakowscy strażacy odebrali pilne zgłoszenie do jednego z lokali usługowych tuż obok Rynku. W SPA przy ulicy Floriańskiej doszło do wybuchu . Na miejsce skierowanych zostało pięć jednostek.

- 30-letnia kobieta przygotowująca kąpiel piwną/winną w SPA została zabrana do szpitala w celach dalszej diagnostyki - informuje mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Nie wiadomo, jak dokładnie i dlaczego doszło do eksplozji w SPA. Pracownica, która doznała lekkich oparzeń, tłumaczyła, że stało się to podczas rutynowej czynności przygotowywania kąpieli. 30-latka została zabrana do szpitala.