Szkolna gorączka. Szukają nauczycieli na ostatnią chwilę

Szukają nauczycieli na ostatnią chwilę

- Wakatów jest mniej niż w roku ubiegłym, ale to nie jest duża różnica. Dyrektorzy do ostatnich dni, a nawet godzin szukają nauczycieli i nauczycielek. Wszystko po to, aby mogły się odbyć lekcje od nowego roku szkolnego. To jest zjawisko już stałe, coś, z czym borykamy się co roku - informuje w rozmowie z Interią Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego.