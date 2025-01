Szefowa MSZ Finlandii o flocie cieni. "Szukamy prawnego rozwiązania"

Minister odniosła się przy tym do zatrzymania na morzu przez jednostki straży granicznej, policji oraz sił zbrojnych tankowca Eagle S i sprowadzenia go w stronę wybrzeża Finlandii. Statek płynący pod banderą Wysp Cooka wykonywał 25 grudnia rejs z Petersburga w stronę Egiptu z ładunkiem rosyjskiej benzyny. Śledczy podejrzewają, że na skutek przeciągnięcia po dnie kotwicy na odcinku ok. 100 km doszło do uszkodzenia estońsko-fińskiego kabla elektroenergetycznego EstLink 2 oraz kilku kabli telekomunikacyjnych.