Szczegółowa prognoza pogody na weekend. Będzie bardzo dynamicznie.

Mazowsze, woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie będą w cieplejszych masach powietrza, które zaczną napływać od soboty z południowego zachodu. W woj. mazowieckim temperatura maksymalna wyniesie ok. 25 stopni Celsjusza, w świętokrzyskim - ok. 28 stopni, na Podkarpaciu i Roztoczu - 31 stopni Celsjusza, więc tam będą obowiązywać jeszcze ostrzeżenia przed upałami. Mimo wyższych temperatur można się w tych regionach spodziewać silniejszych burz z opadami do 20 mm i wiatrem w porywach nawet do 80 km/h.