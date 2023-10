Szach-mat Janusza Korwina-Mikkego. "Zakładam nową partię"

Kontrowersyjny polityk, założyciel czerech partii, którym przewodniczył - Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności, Kongresu Nowej Prawicy i Koalicji Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja (do 2022 roku KORWiN) - chce poprawić należący już do niego rekord w powoływaniu partyjnych bytów. Zamierza jeszcze raz podjąć się roli politycznego kreatora i powołać do życia kolejne ugrupowanie.