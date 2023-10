Jak "wytresować" Korwina, czyli łatwiej byłoby ujarzmić smoka [OPINIA]

Mądrość legendy

Pozwólcie na analogię piłkarską. Fakt jest taki, że Janusz Korwin-Mikke jest legendą swojej drużyny. Wszyscy w zespole mają do niego szacunek za to, co zrobił wiele lat temu. Ale czasu nie cofniesz. Wieku nie oszukasz. Nadchodzi moment, gdy w szatni rozpychają się młode wilki. Dochodzi do tego, że te młode wilczki, choć niedoświadczone, okazują się lepsze - szybsze, błyskotliwsze, zdolniejsze.