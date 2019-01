"Sunday Times": Parlament szykuje pucz przeciwko May i brexitowi

Brytyjska premier ostrzega, że odrzucenie porozumienia z UE ws. brexitu będzie katastrofą. Tymczasem "The Times" donosi o szykowanym przez Parlament "puczu", mającego opóźnić lub nawet anulować wyjście z UE.

Do kluczowego głosowania nad porozumieniem UE-Wielka Brytania w brytyjskim parlamencie zostały tylko dwa dni. A im bliżej do "momentu prawdy", tym goręcej robi się w brytyjskiej polityce. Jak donosi "Sunday Times", "zbuntowani" posłowie Izby Gmin chcą tak zmienić procedury, by przejąć kontrolę nad porządkiem obrad i opóźnić, lub wręcz odwołać brexit.

Gazeta cytuje wysoko postawionego polityka w rządzie May, według którego taki parlamentarny "pucz" oznaczałby "game over dla brexitu". Liderem "zbuntowanych" miał być zwolennik pozostania w UE były prokurator generalny w gabinecie May Dominic Grieve, który publicznie opowiada się za zorganizowaniem drugiego referendum w sprawie wyjścia z Unii.

Głosowanie w sprawie wynegocjowanego przez May porozumienia z UE dotyczącego warunków brexitu odbędzie się we wtorek. Wiele wskazuje na to, że brytyjska premier nie zgromadzi wymaganej liczby głosów do jego poparcia. Jeśli głosowanie przegra, w ciągu trzech dni będzie musiała zgłosić nową propozycję. Właśnie wtedy konserwatywni "rebelianci" mają zamiar przejąć kontrolę nad agendą parlamentu i samodzielnie decydować nad losami brexitu.

Tymczasem w wywiadzie dla tabloidu "Sunday Express", May ostrzegła, że odrzucenie porozumienia z UE będzie "katastrofą" i "niewybaczalnym nadużyciem zaufania dla naszej demokracji". Sprawi bowiem, że alternatywą będzie albo wycofanie się z brexitu (lub nowe referendum), albo automatyczne wyjście bez porozumienia, które może fatalne skutki dla brytyjskiej gospodarki. Termin na podjęcie decyzji upływa 29 marca.

- Moje przesłanie do parlamentu tego weekendu jest proste: czas zapomnieć o gierkach i uczynić to, co jest słuszne dla naszego kraju - apelowała premier.

Szef brytyjskiego MSZ Jeremy Hunt wcześniej ostrzegał, że jeśli porozumienie nie zostanie zaakceptowane przez parlament, rząd może wycofać się z brexitu.