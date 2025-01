Strzelali fajerwerkami w przechodniów. Sprawcy zatrzymani

Policja w Łodzi zatrzymała grupę nieletnich, którzy strzelali fajerwerkami w przechodniów na ulicy Włókienniczej. Jak przekazała TVN24 aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, zatrzymani to 13- i 15-latkowie z pobliskiego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. W grupie są zarówno dziewczyny, jak i chłopcy, jednak policja nie ujawnia dokładnej liczby osób.

Sprawa została skierowana do sądu rodzinnego, który zdecyduje o dalszym losie nieletnich. Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przekazał, że "po wykonaniu czynności udało się ustalić sprawców. W związku z tym, że nie ukończyli 17 lat, akta w tej sprawie zostaną przekazane do odpowiedniego sądu". Czynności prowadzone były w kierunku przestępstwa polegającego na narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokuratura zakłada również możliwość zniszczenia lub uszkodzenia mienia, co jest przestępstwem zagrożonym karą do pięciu lat pozbawienia wolności. - Istotne znaczenie będą miały zapisy monitoringu, dlatego też podjęte zostały działania mające na celu zabezpieczenie nagrań ze wszystkich kamer, które mogły choćby we fragmencie zarejestrować zdarzenie - mówił prok. Krzysztof Kopania, dodając: - Liczymy także na kontakt ze strony osób, które zetknęły się z nieodpowiedzialnym i niebezpiecznym zachowaniem.