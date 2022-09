Strażak zginął w czasie służby. Tragedia na A4

Troje strażaków OSP udzielało pomocy poszkodowanej pasażerce. Widząc nadjeżdżające pojazdy, odsunęli się na bok, jednak to nie pomogło. Uderzył w nich samochód. U najciężej rannego strażaka doszło do zatrzymania funkcji życiowych. Podjęto próbę reanimacji, niestety 38-letni poszkodowany strażak zmarł. Kolejny z poszkodowanych - prawdopodobnie żona zmarłego - w stanie ciężkim trafił do szpitala. Trzeci w stanie dobrym został odesłany do domu.