Sprawa handlu w niedzielę. Polacy zmienili zdanie

- Sprawa zakazu handlu w niedziele, pomimo że ten temat funkcjonuje już w przestrzeni publicznej od ponad sześciu lat, wciąż rozgrzewa Polaków. I to wyraźnie widać po tej edycji badania - stwierdził Robert Biegaj, ekspert rynku z Grupy Offerista. Dodatkowo kwestie związane z zakazem handlu pojawiły się w debacie publicznej przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, co mogło wpłynąć na dynamikę opinii społecznej. - Obecna koalicja rządząca zapowiadała, że zlikwiduje zakaz, co dodatkowo podniosło atmosferę w sprawie - dodał Biegaj.