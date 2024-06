Zakaz handlu w niedzielę. "Solidarność": "To żaden luksus"

Co ciekawe, z ostatniego sondażu United Surveys dla WP wynika, że wśród największych przeciwników liberalizacji przepisów dotyczących niedziel są wyborcy Trzeciej Drogi, w tym Polski 2050. Alfred Bujara ostro ocenia, że propozycja to "cios w pracowników handlu", którzy staną się "niedzielnymi niewolnikami". Szef handlowej "Solidarności" uważa, że projekt zmian w prawie to "ukłon w stronę niektórych korporacji".