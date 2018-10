Spełnia się testament Tomasza Kality. "Pierwszy lek konopny dopuszczony do obrotu"

Półtora roku po śmierci Tomasza Kality, który zmarł z powodu guza mózgu do obrotu zostanie wreszcie wprowadzony pierwszy lek na bazie konopi. Poinformowała o tym żona polityka SLD Anna Kalita.

"Tomeczku - to Twój sukces, Kochanie! Wygrałeś tę walkę! Pierwszy lek konopny został dziś dopuszczony do obrotu! Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych dał zielone światło kanadyjskiej firmie Spectrum Cannabis. - Za 3-4 tygodnie produkt powinien być dostępny w aptekach - powiedział mi Tomasz Witkowski z tejże firmy" – napisała na Facebooku Anna Kalita.

Pozwolenie na sprzedaż leku otrzymała kanadyjska firma. - Oceniamy, że nad Wisłą może być 200-240 tys. pacjentów – mówił niedawno Money.pl Tomasz Witkowski z firmy Spectrum Cannabis. - Pacjentom podawany byłby w formie waporyzacji. Roślina jest podgrzewana do ok. 200 stopni. To w tej temperaturze wydzielają się kannabinoidy. Pacjent otrzymuje je do organizmu, ale roślina się nie spala, więc nie będzie wdychał substancji smolistych – wyjaśnia działanie medycznych konopi Witkowski.