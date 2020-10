Śląskie. Policyjny pościg za pijanym kierowcą zakończony na drzewie

Do zdarzenia doszło dziś w nocy tuż przed godziną 2.00. Dyżurny tarnogórskiej jednostki policji otrzymał od zaniepokojonego świadka informację o mężczyźnie, który miał poruszać się skodą, będąc prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Na poszukiwania ruszyły wszystkie dostępne patrole.

Jako pierwsi, na ulicy Legionów w Tarnowskich Górach, pojazd namierzyli policyjni wywiadowcy. Stróże prawa włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, chcąc zatrzymać kierowcę samochodu do kontroli drogowej.

Policjanci wyciągnęli z samochodu kierowcę i wezwali pogotowie. Po przebadaniu go ratownicy stwierdzili, że mężczyzna nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń.

Kierowcą skody okazał się 19-letni mieszkaniec Bytomia bez prawa jazdy. W jego organizmie znajdowały się ponad 2 promile alkoholu. Oprócz konsekwencji za jazdę na "podwójnym gazie", mężczyzna odpowie też za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawca odpowie również za szereg wykroczeń, które popełnił podczas ucieczki przed policjantami.