Śląsk. Uważajcie! Będą burze, wiatr…a nawet trąby powietrzne

Będzie różnorodnie – od upałów, aż po nagłe zmiany temperatury. W wielu regionach wystąpią burze. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru i grad. Uważajcie zatem na to, co trzymacie na swoich balkonach. Ważne też, by zostawić swój samochód w bezpiecznym miejscu.