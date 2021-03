Jastrzębie Zdrój. Protest kibiców przeciwko obostrzeniom. Przyszli pod stadion

W trakcie rozgrywania meczu piłki nożnej bez udziału publiczności pomiędzy GKS 1962 Jastrzębie a Chrobry Głogów, grupa miejscowych kibiców postanowiła zaprotestować przeciwko obowiązującym obostrzeniom w związku ze stanem epidemii wprowadzonym przez rząd. Zebrali się przed stadionem i zaczęli dopingować swoją drużynę. Do akcji wkroczyli policjanci.

- Policjanci zabezpieczający mecz wezwali uczestników protestu do zachowania zgodnego z prawem i stosowania się do obowiązujących obostrzeń. Kilkadziesiąt mężczyzn nie chciało stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości, w związku z czym policjanci podjęli wobec nich czynności służbowe - poinformowały służby prasowe komendy policji w Jastrzębiu Zdroju.