Jastrzębie-Zdrój. Otworzyli sejf, pieniędzy w nim nie było

Jastrzębie-Zdrój. Uderzenie w narkobiznes

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch z nich, natomiast pozostali zostali objęci policyjnym dozorem i mają zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do osób, które powiązane są ze sprawą. O ich dalszym losie zdecyduje sąd, grozi im kara do dziesięciu lat więzienia.