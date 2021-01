Dąbrowa Górnicza. Skontrolują, czy nie truje, huta pod czujnym okiem kamery

Pomysł zamontowania kamery termowizyjnej, dającej obraz przez całą dobę, wypłynął od mieszkańców i działających w mieście stowarzyszeń. - Mieszkańcy chcą oddychać czystym powietrzem. Wiele osób miało duże wątpliwości, czy emisja z huty nie szkodzi zdrowiu i środowisku. Zwracali się do nas z wnioskami o monitoring emisji huty za pomocą tego typu sprzętu. Decyzja o instalacji kamery to odpowiedź na wnioski mieszkańców i ich obawy – podkreśla Damian Rutkowski, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej. - Na terenie huty dochodziło do różnych awarii, podczas których do atmosfery emitowane były różne substancje. Dlatego montaż kamer uważam za dobrą decyzję, ponieważ pozwoli na bieżąco monitorować, czy znad terenu huty nie unoszą się pyły, które mogą być szkodliwe dla mieszkańców – dodał przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dąbrowskiej rady miejskiej, Piotr Chałuda.