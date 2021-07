Częstochowa. Miejski program in vitro. Wózek dla kolejnego malucha

Częstochowa. Czwarta edycja programu in vitro

Do obecnej, czwartej edycji miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro zgłosiło się 65 par, z których 30 uzyskało 5 tys. zł dofinansowania do zabiegu. Przy naborze decydowała kolejność zgłoszeń. Pozostałe pary trafiły na listę rezerwową.