Śląskie. Nowy przystanek kolejowy Koniecpol Centrum. Podano termin uruchomienia

- To kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Nowy przystanek znacznie ułatwi mieszkańcom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Przystankowemu, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2025 roku prawie miliard zł na budowę i modernizację przystanków – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.