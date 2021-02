Koniecpol. Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych. Zginął 37-letni mężczyzna

Koniecpol. Policja poszukuje świadków wypadku

Od początku stycznia na drogach Częstochowy i powiatu doszło już do 11 wypadków drogowych, w których zginęło trzech pieszych, a dziesięć osób zostało rannych. Dlatego policja apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek na drodze. Zwraca uwagę, by kierowcy poruszali się z prędkością, która zapewnia panowanie nad pojazdem oraz jest dostosowana do natężenia ruchu i obowiązujących limitów prędkości, dostosowali technikę jazdy do panujących na drodze warunków atmosferycznychi przede wszystkim nie wyprzedzali w rejonie przejścia dla pieszych. Piesi powinni natomiast przed wejściem na jezdnię upewnić się, że bezpiecznie przejdą na drugą stronę, będąc na środku jezdni, rozejrzeli się raz jeszcze, nigdy nie wchodzili na przejście dla pieszych wprost pod koła nadjeżdżającego pojazdu, samochód się w miejscu nie zatrzyma, byli widoczny na drodze i dla własnego bezpieczeństwa, nosząc odblaski o każdej porze, nawet na obszarze zabudowanym.