Częstochowa. Zaginęła 13-letnia Justyna Wiedeńska

Częstochowa. Justyna Wiedeńska ma 13 lat. Zaginęła we wtorek, szuka jej policja. Nastolatka rano wyszła do szkoły, do której już nie dotarła.

Częstochowa. Justyna Wiedeńska zaginęła (Policja)

Justyna Wiedeńska ma 165 cm wzrostu i ma szczupłą budowę ciała, ciemne blond włosy oraz brązowe oczy.

Była ubrana w ciemne dresowe spodnie, białą bluzkę, niebieską kurtkę z zielonym zamkiem, czarne buty z różowymi sznurówkami. Miała przy sobie czarną torbę na ramię.

"Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie - telefon (34) 369 12 55/1266 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 112" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

