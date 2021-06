Częstochowa. Kora patronką Promenady Śródmiejskiej

Maanam wydał 11 studyjnych albumów i wylansował kilkadziesiąt przebojów, m.in. "Boskie Buenos", "Żądza pieniądza", "O! nie rób tyle hałasu", "Krakowski spleen", "Kocham cię, kochanie moje", "To tylko tango" ,""Lucciola", "Anioł", "Wyjątkowo zimny maj", "Zapatrzenie", "Po prostu bądź","„Po to jesteś na świecie". Kora była autorką większości tekstów do piosenek Maanamu. Po rozpadzie zespołu kontynuowała karierę solową.