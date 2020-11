Bytom. Modernizacja ważnego torowiska. Kierowcy też zyskają

"Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu" jest wspólną inwestycją spółki Tramwaje Śląskie SA i miasta Bytom. W zakresie miejskim będzie przebudowa skrzyżowania ulic Frycza Modrzewskiego z Zabrzańską, zaś w zakresie tramwajowym modernizacja torowiska wzdłuż Frycza Modrzewskiego od granicy z Rudą Śląską do przystanku Szombierki Kościół za skrzyżowaniem z Zabrzańską.

- Od początku zakładaliśmy, że oba zakresy chcemy wykonać w jednym czasie, najlepiej przez jednego wykonawcę. Stąd decyzja o wspólnym przetargu. Dzięki temu nie narazimy mieszkańców na podwójne utrudnienia, lecz obie inwestycje zrealizowane zostaną, jak to się mówi, za jednym zamachem – zaznacza Bolesław Knapik, prezes Zarządu Spółki Tramwaje Śląskie SA.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez firmę Silesia Invest wynosi 13,6 mln zł netto, w tym 3 mln 49 tys. zł netto to koszt zakresu drogowego, który będzie ponosić miasto Bytom. Na realizację zadania w zakresie tramwajowym wykonawca ma czas do kwietnia 2022 r., zaś w zakresie miejskim do końca września 2021 r.