Bielsko-Biała. Żyjemy - zapewnia Teatr Polski i zapowiada premiery

- "Krum" Hanocha Lewina to smutna komedia o strachu przed życiem, o niemożliwości zmiany, o marzeniach, które nigdy nie zostaną urzeczywistnione. Z drugiej strony to opowieść o kruchości życia i rozpaczliwym przywieraniu do niego, szukaniu miłości i wspólnoty – opisuje teatr.

Bielsko-Biała. Dwie premiery w Teatrze Polskim

- Jed i Boyd usilnie próbują sprzedać swój musical pod tytułem "The Big Bang”, w którym prezentują historię świata od jego narodzin aż po współczesność. Autorzy sami wcielają się w coraz to nowe postaci, sprawdzają przygotowane przez siebie kostiumy, śpiewają i tańczą – słowem robią wszystko, by przekonać do zainwestowania w produkcję ich show – przybliżył sztukę impresariat bielskiej sceny.