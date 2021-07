Bielsko-Biała. Handlowali podróbkami, zarobili miliony

Jesienią 2018 r. nastąpiły pierwsze zatrzymania. Straż Graniczna i służby celno-skarbowe przechwyciły kilkadziesiąt tysięcy sztuk podrobionej odzieży o wartości co najmniej kilku milionów złotych. W sprawie zabezpieczono mienie należące do członków grupy o wartości ok. 2 mln zł. To przede wszystkim pieniądze, ale i pojazdy.