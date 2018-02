Skandaliczne słowa księdza na pogrzebie 15-latka. Część osób wyszła z kościoła

Do oburzającej sytuacji doszło w jednym z podwarszawskich kościołów. Prowadzący nabożeństwo żałobne proboszcz parafii powiedział, że zmarły nie zasłużył na pogrzeb w obrządku katolickim i potępił jego zachowanie. Później tłumaczył, że został źle zrozumiany.

- To nie jest msza żałobna. Jak wiecie, stała się wielka tragedia. On nie chodził na religię, czym doprowadził do publicznego zgorszenia. Co gorsza, namawiał innych by tak postępowali. Skoro wypisał się z wiary, to nie jest naszym parafianinem. Powinienem zacząć dzisiejszy obrządek nie w kościele a na cmentarzu, ale na prośbę rodzica zmieniłem postanowienie. To nie będzie jednak msza żałobna - grzmiał nad trumną 15-latka.

Po tych słowach wiele spośród 800 osób zgromadzonych na pogrzebie wyszło ze świątyni. W kościele wybuchła awantura, podczas której wierni pytali księdza, czy przed nabożeństwem pił alkohol, a także "ilu z księży jest pedofilami". Mszę dokończył obecny w świątyni wikary.