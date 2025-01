Setki zatrzymanych. Huczny Sylwester w Berlinie

- Dla zdecydowanej większości berlińczyków i gości był to spokojny sylwester - powiedział Spranger. - Mimo to zdarzały się przestępstwa, w wyniku których ranne zostały osoby postronne i funkcjonariusze służb ratunkowych. Potępiam te czyny z całą stanowczością i oczekuję, że będą one konsekwentnie rozpatrywane i ścigane - podkreśliła.