Zakaz wstępu na znany zamek. "Wstydu nie macie, niszczycie legendę i historię"

Zlokalizowany przy drodze z Chełma do Krasnegostawu Zamek w Krupem jest jedną z atrakcji turystycznych Lubelszczyzny. Jego początki sięgają XIV wieku, a obiekt stanowi doskonały przykład średniowiecznej architektury obronnej. Tymczasem jak zaalarmowali nas czytelnicy, w ostatnich dniach budowla została ogrodzona oraz umieszczono tablice informujące o zakazie wstępu.

Wpisane do rejestru zabytków ruiny zamku stanowią własność gminy Krasnystaw. Jak ustalił portal lublin112.pl, to właśnie decyzją urzędników teren ten stał się niedostępny dla turystów. Powodem ma być bezpieczeństwo osób odwiedzających to miejsce. Chodzi o zły stan murów, w tym odpadające elementy. Gmina zaś twierdzi, iż nie ma środków na ich zabezpieczenie.