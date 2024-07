Tragedia nad zalewem w Krasnobrodzie. Utonął mężczyzna

Znalazł się poza kąpieliskiem

– Ustalono, że mężczyzna wszedł do wody od strony plaży, wypłynął poza teren wyznaczonego kąpieliska i, będąc już poza bojami, wszedł do dryfującej tam łódki. Następnie skoczył do wody i nie wypłynął już ponad lustro wody. Po trwającej prawie cztery godziny akcji poszukiwawczej na wodzie specjalistyczna grupa strażacka z Lublina przy wykorzystaniu sonaru odnalazła ciało mężczyzny. Policjanci ustalili, że mężczyzna, który utonął, to 50-letni mieszkaniec gminy Tyszowce. W Krasnobrodzie przebywał od kilku dni – poinformowała aspirant sztabowy Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej Policji.