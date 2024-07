Koszmarny wypadek nad rzeką. "Doszło do paraliżu"

– W pewnym momencie skoczył do wody, uderzając głową w betonowy przepust. W wyniku uderzenia doszło do paraliżu ciała mężczyzny. Miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, nie jest kąpieliskiem. Mężczyzna został wyciągnięty z wody przez osoby postronne, które akurat tam przebywały. To one wezwały pomoc oraz powiadomiły służby. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, która przytomnego mężczyznę przetransportowała do Szpitala w Zamościu – poinformowała aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej Policji.