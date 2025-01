Poszukiwani mężczyźni w rękach policjantów

Zatrzymania miały miejsce wczoraj, kiedy policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego podjęli działania w celu zatrzymania 67-letniego mężczyzny poszukiwanego na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna, mieszkaniec Zamościa, był skazany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Policjanci odnaleźli go w jednym z mieszkań na zamojskim osiedlu. 67-latek trafił do policyjnego aresztu, a następnie został przetransportowany do więzienia.