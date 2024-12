Nietrzeźwy zakończył podróż w rowie

Wczoraj około godziny 16.35, łęczyńscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego, które miało miejsce w miejscowości Kijany w gminie Spiczyn. Z informacji przekazanych przez świadków wynika, że 38-letni mieszkaniec Lublina, kierując pojazdem marki Mitsubishi, stracił panowanie nad samochodem i wjechał do przydrożnego rowu.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, przeprowadzili kontrolę stanu trzeźwości. Okazało się, że 38-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Wkrótce odpowie przed sądem za swoje czyny.

Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo, mężczyzna będzie zobowiązany do uiszczenia świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, które może wynosić od 5 do 60 tysięcy złotych.